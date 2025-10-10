október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Oszlopnak ütközött egy autó, félpályán halad a forgalom

Címkék#tűzoltó#baleset#55-ös főút

Baleset miatt riasztották a tűzoltókat az 55-ös főútra pénteken délután.

Várkonyi Rozália

Oszlopnak ütközött egy személyautó az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán, a 27-es kilométerszelvény közelében. A ruzsai hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

baleset miatt a rendőrök helyszínelnek
Baleset miatt félpályán lezárták az 55-ös főutat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu