Baleset
1 órája
Oszlopnak ütközött egy autó, félpályán halad a forgalom
Baleset miatt riasztották a tűzoltókat az 55-ös főútra pénteken délután.
Oszlopnak ütközött egy személyautó az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán, a 27-es kilométerszelvény közelében. A ruzsai hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
