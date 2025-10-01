október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Mérföldkő Kecskeméten: megtartották az első Országos Roma Police Café-t a Cifrapalotában

Címkék#rendezvény#Cifrapalota#Police Café#rendőrség

Először nyílt országos szintű lehetőség arra, hogy roma és rendőri vezetők közösen keressenek megoldásokat fontos jövőbeli kérdésekre.

Digner Brigitta

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata szeptember 25-én a Cifrapalotában tartotta az első Országos Roma Police Café-t.

Országos Roma Police Café a Cifrapalotában
Első Országos Roma Police Café Kecskeméten
Forrás: police.hu

Az esemény mérföldkő volt, hiszen első ízben ültek közös asztalhoz roma és rendőri vezetők országos szinten, hogy jövőbe mutató kérdésekről párbeszédet folytassanak. A cél a bizalomépítés, a sztereotípiák csökkentése és a közbiztonság, bűnmegelőzés, valamint társadalmi kohézió erősítése volt.

Első Országos Roma Police Café a Cifrapalotában
Az Országos Roma Police Café elősegítette a párbeszédet és az együttműködés erősítését
Forrás: police.hu

Az Országos Roma Police Café új fejezetet nyitott a roma közösség és a rendőrség kapcsolatában, elősegítve a párbeszédet és az együttműködés erősítését a közös jövő érdekében – közölte a rendőrség.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu