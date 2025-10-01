Mérföldkő Kecskeméten: megtartották az első Országos Roma Police Café-t a Cifrapalotában

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata szeptember 25-én a Cifrapalotában tartotta az első Országos Roma Police Café-t.

Első Országos Roma Police Café Kecskeméten

Az esemény mérföldkő volt, hiszen első ízben ültek közös asztalhoz roma és rendőri vezetők országos szinten, hogy jövőbe mutató kérdésekről párbeszédet folytassanak. A cél a bizalomépítés, a sztereotípiák csökkentése és a közbiztonság, bűnmegelőzés, valamint társadalmi kohézió erősítése volt.

Az Országos Roma Police Café elősegítette a párbeszédet és az együttműködés erősítését

Az Országos Roma Police Café új fejezetet nyitott a roma közösség és a rendőrség kapcsolatában, elősegítve a párbeszédet és az együttműködés erősítését a közös jövő érdekében – közölte a rendőrség.