1 órája
Mérföldkő Kecskeméten: megtartották az első Országos Roma Police Café-t a Cifrapalotában
Először nyílt országos szintű lehetőség arra, hogy roma és rendőri vezetők közösen keressenek megoldásokat fontos jövőbeli kérdésekre.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata szeptember 25-én a Cifrapalotában tartotta az első Országos Roma Police Café-t.
Az esemény mérföldkő volt, hiszen első ízben ültek közös asztalhoz roma és rendőri vezetők országos szinten, hogy jövőbe mutató kérdésekről párbeszédet folytassanak. A cél a bizalomépítés, a sztereotípiák csökkentése és a közbiztonság, bűnmegelőzés, valamint társadalmi kohézió erősítése volt.
Az Országos Roma Police Café új fejezetet nyitott a roma közösség és a rendőrség kapcsolatában, elősegítve a párbeszédet és az együttműködés erősítését a közös jövő érdekében – közölte a rendőrség.
