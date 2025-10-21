7 órája
Töklámpás helyett a nyugta világítson! Országos razziára készül a NAV
Nagyon pórul járnak az adócsalók az ünnepek ideje alatt is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön figyelemmel követi a szezonális termékek kereskedőit, és akár 2 millió forint bírságot is kiszabhat rájuk, ha nem a szabályoknak megfelelően járnak el.
Nem éri meg szabályt szegni Halloween és Mindenszentek idején sem: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívja a figyelmet arra, hogy revizorai ezen időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik. Az ellenőrzések országszerte várhatóak!
A NAV óriási ellenőrzéseket tart
A NAV tekintettel az ünnepekre az alábbi tényezőket külön ellenőrizni fogja:
- nyugta- és számlaadást,
- online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését,
- alkalmazottak bejelentését,
- forgalmazott áruk eredetét.
Milyen büntetésre számíthatnak a csalók?
Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat. Igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozás üzletét is.
Eleshetnek a kedvezménytől is
Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.
Súlyosan mulasztók
A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.
A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek!
Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.
