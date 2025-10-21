Töklámpás helyett a nyugta világítson! Országos razziára készül a NAV

Nem éri meg szabályt szegni Halloween és Mindenszentek idején sem: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívja a figyelmet arra, hogy revizorai ezen időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik. Az ellenőrzések országszerte várhatóak!

Több helyen is ellenőrzést tart a NAV az ünnepek alatt

Fotó: NAV

A NAV óriási ellenőrzéseket tart

A NAV tekintettel az ünnepekre az alábbi tényezőket külön ellenőrizni fogja:

nyugta- és számlaadást,

online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését,

alkalmazottak bejelentését,

forgalmazott áruk eredetét.

Milyen büntetésre számíthatnak a csalók?

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat. Igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozás üzletét is.

Eleshetnek a kedvezménytől is

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

Súlyosan mulasztók

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek!

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.