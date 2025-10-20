október 20., hétfő

Tűz perzselte a nyaralót, lángok csaptak fel egy kéményben

Címkék#nyaraló#katasztrófavédelem#összefoglaló#kéménytűz

Vasárnap több helyszínen is beavatkoztak a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltók. Kigyulladt egy nyaraló és kéménytűz is munkád adott nekik.

Nagy Mária Lilla

Bács-Kiskun vármegyében vasárnap hét alkalommal riasztották a vármegye tűzoltóit: hat tűzesethez és egy műszaki mentéshez érkezett riasztás a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A tűzoltóknak több településen is be kellett avatkozniuk — szabadtéri tüzek, kéménytűz és egy kigyulladt nyaraló is adott munkát a nap folyamán.

kigyulladt nyaralóhoz és kéménytűzhöz is riasztották a tűzoltókat
Több helyre is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűzesetek

Vasárnap délben összehordott szemét égett Szabadszálláson, a Kígyó utca végén. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, mielőtt az továbbterjedhetett volna.

Délután Kiskunfélegyházán, a Deák Ferenc utcában egy lakóépület kéményében lerakódott égéstermék kapott lángra. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a kéményből eltávolították az éghető anyagot, és értesítették a kéményseprő szolgálatot. A beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt.

Vasárnap kora este Tiszakécske-Kerekdombon, a Daru utcában egy kilencven négyzetméteres nyaraló gyulladt ki. A helyszínre érkező tiszakécskei önkormányzati és kecskeméti hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az eset során személyi sérülés itt sem történt.

Vasárnapról hétfőre virradóra egy családi ház udvarán lévő trágyarakás kapott lángra Szabadszálláson, a Szendrey Júlia utcában. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók a tüzet egy vízsugárral gyorsan eloltották, megakadályozva, hogy az továbbterjedjen.

A nap folyamán két alkalommal kellett beavatkozni száraz növényzet tüze miatt, valamint egy esetben kértek segítséget a tűzoltóktól kidőlt fa eltávolításához – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

