Luxusillatok helyett hamis parfümök – több mint 3 ezer üvegre csaptak le a pénzügyőrök

Az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán lekapcsolt jármű raktere tele volt márkás üvegnek tűnő, valójában silány utánzatokkal. A papírok hiányosak voltak, a rakományjegyzékben pedig több termék egyáltalán nem szerepelt. Amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei felnyitották a gyanús dobozokat, kiderült: a csillogó üvegek mögött hamis Giorgio Armani, Gucci, Chanel és Calvin Klein parfümök sorakoztak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a lefoglalt áruk értéke meghaladja az 52 millió forintot

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Facebook

52 milliós kár a jogtulajdonosoknak

A sofőr és utasa sem tudta igazolni, honnan származnak az illatszerek, csupán annyit mondtak, hogy a járművet lezárt állapotban vették át. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei a teljes szállítmányt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A becsült kár meghaladja az 52 millió forintot.

Hamis illatok, valódi veszélyek

A NAV közleménye szerint az ünnepi időszakban különösen megszaporodnak az ilyen esetek. A hatóság arra figyelmeztet: a hamis parfümök nemcsak megtévesztőek, de akár egészségkárosító anyagokat is tartalmazhatnak, hiszen közvetlenül a bőrre fújják őket. A gyanúsan olcsó termék tehát nem csupán jogsértésre, hanem komoly veszélyre is utalhat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja: a vásárlók védelme

A hatóság rendszeres ellenőrzésekkel próbálja megakadályozni, hogy a hamis termékek a piacra kerüljenek, és ezzel megóvja a tisztességes vállalkozásokat és a fogyasztókat is. A NAV arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból szerezzék be az ajándékokat, különösen az ünnepek közeledtével.