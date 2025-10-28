1 órája
Luxusillatok helyett hamis parfümök – több mint 3 ezer üvegre csaptak le a pénzügyőrök
Több mint 3 000 üveg hamis parfümre bukkantak a pénzügyőrök egy bolgár teherautóban az M5-ös autópályán. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a lefoglalt áruk értéke meghaladja az 52 millió forintot.
Az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán lekapcsolt jármű raktere tele volt márkás üvegnek tűnő, valójában silány utánzatokkal. A papírok hiányosak voltak, a rakományjegyzékben pedig több termék egyáltalán nem szerepelt. Amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei felnyitották a gyanús dobozokat, kiderült: a csillogó üvegek mögött hamis Giorgio Armani, Gucci, Chanel és Calvin Klein parfümök sorakoztak.
52 milliós kár a jogtulajdonosoknak
A sofőr és utasa sem tudta igazolni, honnan származnak az illatszerek, csupán annyit mondtak, hogy a járművet lezárt állapotban vették át. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei a teljes szállítmányt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A becsült kár meghaladja az 52 millió forintot.
Hamis illatok, valódi veszélyek
A NAV közleménye szerint az ünnepi időszakban különösen megszaporodnak az ilyen esetek. A hatóság arra figyelmeztet: a hamis parfümök nemcsak megtévesztőek, de akár egészségkárosító anyagokat is tartalmazhatnak, hiszen közvetlenül a bőrre fújják őket. A gyanúsan olcsó termék tehát nem csupán jogsértésre, hanem komoly veszélyre is utalhat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja: a vásárlók védelme
A hatóság rendszeres ellenőrzésekkel próbálja megakadályozni, hogy a hamis termékek a piacra kerüljenek, és ezzel megóvja a tisztességes vállalkozásokat és a fogyasztókat is. A NAV arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból szerezzék be az ajándékokat, különösen az ünnepek közeledtével.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezeket a hibákat sokan elkövetik új lakás vásárlásakor – ügyvéd figyelmeztet a buktatókra
Ritka fogás a Duna-völgyi-főcsatornán, sosem akadt még horogra ilyen hal ebben a vízben