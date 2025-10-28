október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világmárkák

1 órája

Luxusillatok helyett hamis parfümök – több mint 3 ezer üvegre csaptak le a pénzügyőrök

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#M5-ös autópálya#parfüm#hamis parfüm

Több mint 3 000 üveg hamis parfümre bukkantak a pénzügyőrök egy bolgár teherautóban az M5-ös autópályán. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a lefoglalt áruk értéke meghaladja az 52 millió forintot.

Orosz Fanni Flóra

Az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán lekapcsolt jármű raktere tele volt márkás üvegnek tűnő, valójában silány utánzatokkal. A papírok hiányosak voltak, a rakományjegyzékben pedig több termék egyáltalán nem szerepelt. Amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei felnyitották a gyanús dobozokat, kiderült: a csillogó üvegek mögött hamis Giorgio Armani, Gucci, Chanel és Calvin Klein parfümök sorakoztak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: hamis parfümöket foglaltak el
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a lefoglalt áruk értéke meghaladja az 52 millió forintot
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Facebook

52 milliós kár a jogtulajdonosoknak

A sofőr és utasa sem tudta igazolni, honnan származnak az illatszerek, csupán annyit mondtak, hogy a járművet lezárt állapotban vették át. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei a teljes szállítmányt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A becsült kár meghaladja az 52 millió forintot.

Hamis illatok, valódi veszélyek

A NAV közleménye szerint az ünnepi időszakban különösen megszaporodnak az ilyen esetek. A hatóság arra figyelmeztet: a hamis parfümök nemcsak megtévesztőek, de akár egészségkárosító anyagokat is tartalmazhatnak, hiszen közvetlenül a bőrre fújják őket. A gyanúsan olcsó termék tehát nem csupán jogsértésre, hanem komoly veszélyre is utalhat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja: a vásárlók védelme

A hatóság rendszeres ellenőrzésekkel próbálja megakadályozni, hogy a hamis termékek a piacra kerüljenek, és ezzel megóvja a tisztességes vállalkozásokat és a fogyasztókat is. A NAV arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból szerezzék be az ajándékokat, különösen az ünnepek közeledtével.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu