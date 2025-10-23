27 perce
Orvhalász pusztította a Sugovica halait, nyakzóhálóval zárta el a dunai mellékágat
Egy közérdekű bejelentés nyomán derült fény az orvhalászatra a Sugovicánál. A Nébih halőrei nem tétlenkedtek: az elkövetőt tetten érték, a tiltott eszközöket lefoglalták, és rendőrségi feljelentést tettek.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata október elején tartott ellenőrzést a Bács-Kiskun vármegyei Sugovica mellékágon, miután bejelentés érkezett egy gyanús tevékenységről. A helyszíni megfigyelés során beigazolódott: valóban jogosulatlan halászat zajlott a területen.
A hatóság munkatársai azonnal intézkedtek – az orvhalászattal gyanúsított személy ellen rendőrségi eljárás indult, a tiltott halászati eszközöket pedig eltávolították.
Orvhalászat a Sugovicánál: lebuktatta a Nébih az elkövetőt
Az ellenőrzéskor kiderült, hogy az elkövető egy úgynevezett nyakzóhálót használt, amely szinte a Sugovica teljes szélességét lezárta. A Nébih a Szeremlei Sporthorgász Egyesület közreműködésével eltávolíttatta az illegális eszközt, amely komoly veszélyt jelentett a természetes halállományra.
A Nébih emlékeztet: a magyar vizek őshonos halállománya nemzeti kincs, ezért mindannyiunk érdeke annak megóvása. A hivatal Állami Halőri Szolgálata továbbra is várja a horgászattal, halászattal vagy halkereskedelemmel kapcsolatos bejelentéseket az [email protected] címen.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Markáns hidegfront érkezik, országszerte viharos széllökésekkel kell megküzdenünk
Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem