Nébih

27 perce

Orvhalász pusztította a Sugovica halait, nyakzóhálóval zárta el a dunai mellékágat

Címkék#Nébih#Szeremlei Sporthorgász Egyesület#rendőrség#orvhalászat

Egy közérdekű bejelentés nyomán derült fény az orvhalászatra a Sugovicánál. A Nébih halőrei nem tétlenkedtek: az elkövetőt tetten érték, a tiltott eszközöket lefoglalták, és rendőrségi feljelentést tettek.

Orosz Fanni Flóra

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata október elején tartott ellenőrzést a Bács-Kiskun vármegyei Sugovica mellékágon, miután bejelentés érkezett egy gyanús tevékenységről. A helyszíni megfigyelés során beigazolódott: valóban jogosulatlan halászat zajlott a területen.

orvhalászat miatt tett feljelentést a nébih
 Nébih orvhalászat miatt tett feljelentést a Sugovicánál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hatóság munkatársai azonnal intézkedtek – az orvhalászattal gyanúsított személy ellen rendőrségi eljárás indult, a tiltott halászati eszközöket pedig eltávolították.

Orvhalászat a Sugovicánál: lebuktatta a Nébih az elkövetőt

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy az elkövető egy úgynevezett nyakzóhálót használt, amely szinte a Sugovica teljes szélességét lezárta. A Nébih a Szeremlei Sporthorgász Egyesület közreműködésével eltávolíttatta az illegális eszközt, amely komoly veszélyt jelentett a természetes halállományra.

A Nébih emlékeztet: a magyar vizek őshonos halállománya nemzeti kincs, ezért mindannyiunk érdeke annak megóvása. A hivatal Állami Halőri Szolgálata továbbra is várja a horgászattal, halászattal vagy halkereskedelemmel kapcsolatos bejelentéseket az [email protected] címen.

