október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pénzügyőrök

2 órája

A NAV megkopogtatta a kisbuszt az M5-ösön: nem akarták elhinni, mi volt a kárpit mögött – videó

Címkék#pénzügyőr#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#cigarettásdoboz

Több mint 1000 doboz cigarettával rakta meg a járművet az alig 20 éves sofőr, a pénzügyőrök jól bevált kopogtatásos módszerén azonban megbukott.

Baon.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei az M5-ös autópálya lajosmizsei mérlegállomásnál állítottak meg egy bolgár kisbuszt amely egy belga trélert húzott maga mögött, annak platóján pedig egy másikat szállított. A járműben két fiatal férfi utazott Bulgáriából Belgiumba, akik azt állították, hogy jövedéki termék nincsen náluk. 

1000 doboz cigaretta került elő,
A megbontott kárpit mögül került elő a cigaretta
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala

Dohánytermékkekkel volt megtömve a kárpit

Az ellenőrzéskor a kisbusz jobb oldalfalánál kopogtatáskor tompa hangot hallottak, ezért eltávolították a díszlécet, amely mögül előkerültek a cigarettásdobozok. A kárpit megbontásakor kiderült, hogy az oldalsó rekeszek és az ülések háttámlája is dohánytermékkel volt megtömve.

A kisbuszból összesen 1 010 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A fiatal sofőr elismerte, hogy a dohánytermék az övé, és ő is rejtette el, de ennél többet nem nyilatkozott.

Az egyenruhások a több mint 2,5 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárás indult. A fiatal férfi akár 3,6 millió forint bírságra is számíthat – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu