A NAV megkopogtatta a kisbuszt az M5-ösön: nem akarták elhinni, mi volt a kárpit mögött – videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei az M5-ös autópálya lajosmizsei mérlegállomásnál állítottak meg egy bolgár kisbuszt amely egy belga trélert húzott maga mögött, annak platóján pedig egy másikat szállított. A járműben két fiatal férfi utazott Bulgáriából Belgiumba, akik azt állították, hogy jövedéki termék nincsen náluk.

A megbontott kárpit mögül került elő a cigaretta

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala

Dohánytermékkekkel volt megtömve a kárpit

Az ellenőrzéskor a kisbusz jobb oldalfalánál kopogtatáskor tompa hangot hallottak, ezért eltávolították a díszlécet, amely mögül előkerültek a cigarettásdobozok. A kárpit megbontásakor kiderült, hogy az oldalsó rekeszek és az ülések háttámlája is dohánytermékkel volt megtömve.

A kisbuszból összesen 1 010 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A fiatal sofőr elismerte, hogy a dohánytermék az övé, és ő is rejtette el, de ennél többet nem nyilatkozott.

Az egyenruhások a több mint 2,5 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárás indult. A fiatal férfi akár 3,6 millió forint bírságra is számíthat – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.