Több hónapnyi bizonytalanság után fordulat történt a Nagy Ő eltűnt sztárjának ügyében

Új fejlemény történt a sokakat megdöbbentő ügyben: eltűnt a police.hu eltűnt személyek listájáról Lovas Annabella arcképe. A Nagy Ő egykori versenyzőjét hónapokig keresték a spanyol és a magyar hatóságok is, miután a fiatal nő nyomtalanul eltűnt a Kanári-szigeteken.

Lovas Annabella neve A Nagy Ő egyik korábbi évadából lehet ismerős a nézőknek: ő volt az a bájos, visszafogott lány, aki majdnem elnyerte a kajakos Tóth Dávid szívét. Bár a végső rózsát végül más kapta, Annabella személyisége és kisugárzása sokak emlékezetébe beleégett. A műsor után aktív maradt a közösségi médiában, ahol ezrek követték – egészen addig, amíg váratlanul minden platformról eltűnt.

Súlyos betegség és rejtélyes eltűnés

Később derült csak ki, hogy Annabella daganatos megbetegedéssel küzdött, amiről nem szeretett volna nyilvánosan beszélni. A hírek szerint a diagnózis után visszavonult, sokat utazott, és befelé fordulva próbálta feldolgozni a történteket. Utolsó ismert tartózkodási helye a Kanári-szigetek volt, ahonnan tavaly november végén nyomtalanul eltűnt. A spanyol és a magyar rendőrség is körözést adott ki ellene, miután sem a barátai, sem a családja nem tudták elérni.

Fordulat: újra felbukkant A Nagy Ő sztárja?

A keresés hónapokig tartott, és decemberben még arról is érkeztek hírek, hogy Annabellát egy Kanári-szigeteki hotelben találták meg, épségben. Akkor arról is nyilatkozott, hogy a betegség és az elmúlt időszak megerősítette őt. Most pedig újabb fejlemény borzolta a kedélyeket: október végén eltűnt a fotója a rendőrség körözési adatbázisából.

Bár az ORFK Sajtóosztálya a Bors megkeresésére adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott hivatalos tájékoztatást, minden jel arra utal, hogy Lovas Annabella végre biztonságban van.

A jelek szerint A Nagy Ő korábbi szereplője ismét aktív lehet a közösségi médiában: a TikTokon újra elérhetővé vált a profilja, bár azt egyelőre privátra állította. Ez arra utalhat, hogy Annabella lassan, de biztosan visszatér korábbi életéhez – immár talán egészségesebben és kiegyensúlyozottabban, mint valaha.

