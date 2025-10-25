Porrá égett egy mobilház Kiskunmajsán, négy tűzoltóautót riasztottak a helyszínre – fotók

A katasztrófavédelemhez szombat reggel 7 órakor érkezett a bejelentés, hogy Sűrűtajóban egy gazdaág területén teljes terjedelmében ég egy mobilház. A tűzesethez a kiskunmajsai, a kiskunhalasi és a Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói vonultak három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval.

Porrá égett egy mobilház Kiskunmajsán

Fotó: Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

Információink szerint egy gázpalack is volt az épületben, azonban szerencsére nem robbant fel, a tűzben az épület teljesen megsemmisült. Személyi sérülésről nem érkezett információ.