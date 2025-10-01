október 1., szerda

Kecskeméti Törvényszék

1 órája

Továbbra is rács mögött marad a miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított nevelőapa

#letartóztatás#Kecskeméti Törvényszék#miskei kislány#gyilkosság

További három hónappal meghosszabbította a bíróság a 22 hónapos Hanna meggyilkolásával gyanúsított J. Dávid letartóztatását – közölte Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője. A miskei kislány nevelőapját kommandósok fogták szeptember 2-án.

Pozsgai Ákos

A 22 hónapos Hanna szeptember elsején tűnt el miskei otthonából, rendőrök, polgárőrök, speciális kutatómentők és civil önkéntesek keresték a kislányt. Több mint félnapos keresés után az otthonától, néhány száz méterre, egy kőkereszttől nem messze találtak rá a holttestére ruhákba bugyolálva, gazzal és faágakkal letakarva. A helyszíni szemlén bebizonyosodott, hogy a miskei kislány gyilkosság áldozata lett, már az első perctől kezdve a gyermek 24 éves nevelőapja, J. Dávid került a rendőrök látókörébe gyanúsítottként.

a miskei kislány gyilkosa rács mögött marad,
Rács mögött marad a miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Megszökött, de elfogták a miskei kislány nevelőapját

Elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen, akit a kis Hanna megölésével gyanúsítottak. A gyanúsítás szerint a kislány nevelőapja szeptember elsején a miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket, majd a holttest elrejtését követően megszökött. Nagy erőkkel keresték a rendőrök és a polgárőrök, a kereséshez önkéntes civilek is csatlakoztak. Egész éjszaka kutattak a férfi után, másnap közölte a rendőrség, hogy a gyermekgyilkossággal gyanúsított férfit délelőtt 11 órakor fogták el Miskén. A Hírös kommandósok csaptak le rá, miután a településen rejtőzött el a hatóságok elől egy lakatlan házban. 

Ártatlanságát bizonygatta

Bilincsben, láncon vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra a kis Hanna meggyilkolásával gyanúsított férfit. A bíróság épületében a lépcsőn felfelé mindössze annyit mondott az újságíróknak: „ártatlan vagyok”.

A tárgyalás közel egy órán keresztül zajlott. A folyosón a férfi láthatóan ideges volt, a szemét törölgette, és halkan magában beszélt, mielőtt rendre utasították. Végül a járásbíróság döntést hozott: egy hónapra elrendelték a letartóztatását.

Meghosszabbították a letartóztatást

Az egész országot megrázta a szeptember elsejei miskei gyermekgyilkosság. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre közölte: az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és három hónappal meghosszabbította a minősített emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.

A bíróság korábbi döntése szerint a letartóztatásra azért van szükség, mert egyrészt tartani lehet attól, hogy a férfi szökni próbálna, másrészt fennáll a veszélye annak is, hogy a bizonyítási eljárást megnehezítené vagy meghiúsítaná. Emellett a bíróság a bűnismétlés lehetőségét sem zárta ki, hiszen a férfi büntetett előéletű.

Drogot fogyasztott

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kábítószert fogyasztott, kristály nevű dizájnerdrogot. A kormánybiztos szerint a gyermekgyilkosság elkövetőkének a kétszeres életfogytiglan is kevés lenne.

Horváth László a videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat a gyermekgyilkosság elkövetőjének – fejtette ki a kormánybiztos.

