Fákat döntött ki a vihar, egy dolgozó megsérült – sikeresen vizsgáztak a ballószögi tűzoltók

A Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020 őszén kapta meg az önálló beavatkozás jogát, és azóta minden évben minősítő gyakorlaton ad számot szakmai tudásáról, felkészültségéről. Az egyesület tagjai ebben az évben is sikeresen teljesítették a minősítő gyakorlat tűzoltási és műszaki mentési feladatait – közölte a katasztrófavédelem.

A ballószögi önkéntes tűzoltók sikeresen teljesítették az éves minősítő gyakorlatot

Forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu

Megsérült az oltást megkezdő dolgozó

A feltételezett helyzet szerint Ballószögre és a környező településekre nagy erejű vihar csapott le, melynek során a szél fákat döntött egy helyi cég telephelyén álló épületre. Ekkor elektromos zárlat keletkezett, a műhelyben pedig tűz ütött ki, amelynek oltását az egyik dolgozó megkezdte, azonban megsérült, és önerejéből már nem tudta elhagyni az épületet.

A bejelentés után a vármegyei műveletirányítás riasztotta a ballószögi önkéntes tűzoltókat. A tűzoltás vezetője kiérkezéskor felvette a kapcsolatot a telephely vezetőjével, felderítette a helyzetet, majd meghatározta a szükséges riasztási fokozatot.

A gyakorlatot teljes védőfelszerelésben, légzésvédelemmel hajtották végre a tűzoltók

A tűzoltók behatoltak az épületbe, a tűzoltásvezető mentőcsoportot szervezett a sérült felkutatására és kimentésére, valamint irányította a tűz továbbterjedésének megakadályozását és eloltását. A gyakorlatot teljes védőfelszerelésben, légzésvédelemmel hajtották végre a tűzoltók, az életmentés és tűzoltás pedig a szimulált helyzetnek megfelelően zajlott le.