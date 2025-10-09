Teljes szélességében lezárták a forgalmas utat, a mentők is a helyszínre érkeztek

Baleset történt csütörtök délután az 5411-es úton, Kistelek és Kömpöc között, az M5-ös autópálya közelében. Két személyautó ütközött össze, a helyszínre a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megkezdték a műszaki mentést.

Két autó ütközött össze Kistelek közelébe

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A mentőszolgálat munkatársai is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.