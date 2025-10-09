3 órája
Teljes szélességében lezárták a forgalmas utat, a mentők is a helyszínre érkeztek
Két személyautó ütközött össze csütörtök délután az 5411-es úton, az M5-ös autópálya közelében. A helyszínen a kisteleki tűzoltók végzik a műszaki mentést, a mentőket is riasztották.
Baleset történt csütörtök délután az 5411-es úton, Kistelek és Kömpöc között, az M5-ös autópálya közelében. Két személyautó ütközött össze, a helyszínre a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak, akik megkezdték a műszaki mentést.
A mentőszolgálat munkatársai is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Négy mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösre, egy rendőr meghalt – fotó
Teljes szélességében lezárták a forgalmas útszakaszt, a közlekedők türelmét kérik