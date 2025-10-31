53 perce
Borzalmas baleset a főúton, felborult egy malacokat szállító kamion, több állat elpusztult – fotók
Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében borult fel egy malacokat szállító kamion péntek délután. A balesetben több állat is elpusztult.
Mint arról korábban beszámoltunk, felborult egy kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében péntek délben. A jármű egy lámpaoszlopot is kidöntött.
A sertéseket szállító kamion egy körforgalomban tért le az útról, hajtott egy villanyoszlopnak és borult fel. Információink szerint a kamion vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, úgy tudjuk, hogy nem ment el a mentőkkel, a helyszínen maradt.
Jelenleg a baleset helyszínén a tűzoltók dolgoznak, terelik át az állatokat egy másik kamionra, ami a felborult kamionhoz érkezett. Információink szerint több állat is elpusztult, de erre vonatkozóan pontos adatok nincsenek.
Malacokat szállító kamion borult fel Kiskunfélegyháza közelébenFotók: Pozsgai Ákos
A felborult nyerges vontatóhoz kamionmentő érkezik majd, és megpróbálják a kerekeire állítani. A műszaki mentés idejére a körforgalomban rendőrök irányítják a forgalmat.
