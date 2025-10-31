Borzalmas baleset a főúton, felborult egy malacokat szállító kamion, több állat elpusztult – fotók, videó

Mint arról korábban beszámoltunk, felborult egy kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében péntek délben. A jármű egy lámpaoszlopot is kidöntött.

Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében borult fel egy malacokat szállító kamion

Fotó: Pozsgai Ákos

A sertéseket szállító kamion egy körforgalomban tért le az útról, hajtott egy villanyoszlopnak és borult fel. Információink szerint a kamion vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, úgy tudjuk, hogy nem ment el a mentőkkel, a helyszínen maradt.

Jelenleg a baleset helyszínén a tűzoltók dolgoznak, terelik át az állatokat egy másik kamionra, ami a felborult kamionhoz érkezett. Információink szerint több állat is elpusztult, de erre vonatkozóan pontos adatok nincsenek.