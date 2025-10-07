október 7., kedd

Elfogás

21 perce

Lopott autóban találtak rá a bódult állapotban lévő férfire

Címkék#Kecskeméti Rendőrkapitányság#autólopás#drog#Kunbaracsi Polgárőr Egyesület

Egyik bűncselekményt halmozta a másik után a Kunbaracson elfogott két férfi. Egyikük ráadásul láthatóan valamilyen szer hatása alatt állt.

Horváth Péter

Egy régi Peugeot vesztegelt a kunbaracsi repülőtérnél október 4-én szombaton, dél körül, ami rögtön gyanús lett a Kunbaracsi Polgárőr Egyesület polgárőreinek. Amikor a polgárőrök az autóhoz léptek, két embert láttak az utastérben, a vezető ülésben ülő férfi láthatóan bódult állapotban, valamilyen szer hatása alatt volt. A polgárőrök értesítették a rendőrséget, a Lajosmizsei Rendőrőrs és a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai rövidesen a helyszínre érkeztek, amit addig a polgárőrök biztosítottak, elejét véve az esetleges menekülésnek. Rövidesen kiderült, hogy az autó lopott, Budapestről lovasították meg egy nappal korábban, és az autóban több mint egy tucat autórádiót is találtak – tájékoztatott Szabó István egyesületi elnök, aki hozzátette: nem először találkoztak a férfival, korábban is megjelent a településen egy lopási ügy főszereplőjeként.

szabó istván a kunbaracsi polgárőr egyesület elnöke
A képen Szabó István elnök
Fotó: MW-Archív

