Lopott autóban találtak rá a bódult férfire

Egy régi Peugeot vesztegelt a kunbaracsi repülőtérnél október 4-én, szombaton, dél körül, ami rögtön gyanús lett a Kunbaracsi Polgárőr Egyesület polgárőreinek.

Amikor a polgárőrök az autóhoz léptek, két embert láttak az utastérben, a vezetőülésben ülő férfi láthatóan bódult állapotban, valamilyen szer hatása alatt volt. A polgárőrök értesítették a rendőrséget, a Lajosmizsei Rendőrőrs és a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai rövidesen a helyszínre érkeztek, amit addig a polgárőrök biztosítottak, elejét véve az esetleges menekülésnek.

Egy nappal korábban lopták el az autót

Rövidesen kiderült, hogy az autó lopott, Budapestről lovasították meg egy nappal korábban, és az autóban több mint egy tucat autórádiót is találtak – tájékoztatott Szabó István egyesületi elnök, aki hozzátette: nem először találkoztak a férfival, korábban is megjelent a településen egy lopási ügy főszereplőjeként.

