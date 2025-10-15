Taktikából nem volt hiány, így fújt meg a tolvaj egy több milliós verdát a kereskedésből

A vád szerint a többszörösen büntetett előéletű, lopással gyanúsított tiszakécskei férfi 2025. február 17-én a kecskeméti autókereskedésben megnézett egy közel 5 millió forintos autót, mely a telephely előtt parkolt és bizományos értékesítésre volt a kereskedőnél.

Lopás Kecskeméten: trükkös módszerrel vitte el a kereskedésből az autót

Forrás: ugyeszseg.hu

Trükkös lopás történt az autókereskedésben

A férfi miközben megnézte az autót, az indítókulcsát kicserélte egy másik autóéval. A kereskedés zárása után, a korábban megszerzett kulccsal ellopta az autót és azt egy Fejér vármegyei férfi, az ügy másodrendű vádlottja törökbálinti műhelyébe vitte.

Itt a két férfi megegyezett abban, hogy a lopott autót a Fejér vármegyei férfi értékesíti. Ennek érdekében egy felsőpakonyi autószerelő műhelyben 1,5 millió forintért eladásra kínálta.

Az autókereskedés tulajdonosa az ellopott autót ismerősei közreműködésével országosan kereste. Ennek során beszélt egy felsőpakonyi férfival is, aki megemlítette, hogy egy ugyanolyan típusú autót kínáltak neki eladásra, mint amit a kereskedésből elloptak.

Az autókereskedés tulajdonosa a felsőpakonyi férfival együtt Törökbálintra ment, ahol megtalálták az ellopott autót, amit a másodrendű vádlott addigra már német rendszámmal látott el. A gépkocsit a másodrendű vádlott visszaadta a kereskedés tulajdonosának, így a lopással okozott kár megtérült.

Pénzmosás, lopás és visszaélés

Az ügyészség a tiszakécskei férfit nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettével, míg társát pénzmosás és egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettével vádolja és ezért velük szemben szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.