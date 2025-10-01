október 1., szerda

Lopássorozat

22 perce

Kamasz fosztogató tartotta rettegésben a környéket, hónapokig bujkált a rendőrök elől – videó

Címkék#bűnügy#rendőrség#lopás

Június és szeptember között több lopást is elkövetett egy 17 éves fiatal Dunapatajtól Foktőig: akkumulátort, elektromos rollereket és egy értékes motorkerékpárt is ellopott.

Várkonyi Rozália

Egy parkoló autóból lopott akkumulátort Dunapatajon június 19-én hajnalban egy fiatal, aki később több hasonló bűncselekményt is elkövetett a környéken. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, és a környék térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították az elkövetőt, aki két másik járművet is megpróbált feltörni, sikertelenül – közölte a rendőrség.

bűncselekmények helyszínei
Több bűncselekményt is elkövetett egy 17 éves fiú
Fotó: Police.hu

A videók alapján kiderült: egy 17 éves fiú áll a lopások mögött. Mivel otthonában nem találták, a rendőrök elfogatóparancsot adtak ki ellene. Rövid időn belül sikerült kézre keríteni, nála pedig megtalálták a lopott akkumulátort is, amelyet visszajuttattak a tulajdonosának.

Mint írják, a nyár végével azonban újabb bűncselekményeket követett el: szeptemberben Kalocsán egy társasház kerékpártárolójából, valamint Fajszon egy buszmegállóból elektromos rollereket tulajdonított el. Néhány nappal később Foktőn egy garázsba tört be – az ajtót zsinórral zárták, amit egyszerűen elégetett, hogy bejuthasson. A helyszínről egy több mint egymillió forint értékű motorkerékpárt vitt el, amit később az egyik utcában találtak meg a rendőrök.

A fiatalt szeptember 26-án elfogták, őrizetbe vették, és a nyomozók kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

