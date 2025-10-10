október 10., péntek

Bűnügy

1 órája

Lopás történt egy kecskeméti belvárosi kávézóban, videóra vették a tolvaj aljas módszerét

Címkék#körözés#bűnügy#lopás#kávézó

Egyszerre hátborzongató és tanulságos videót tett közzé egy kecskeméti hölgy a közösségi médiában. A felvételeken látszik, ahogyan lopás áldozatává válik. A férfi hidegvérrel követte el cselekedetét. A lopás egy kecskeméti kávézóban történt.

Vizi Zalán

Az egyik legnépszerűbb kecskeméti Facebook-csoportban kering egy csütörtökön közzétett videó. A biztonsági kamera felvételei alapján látszik a bűncselekmény. A lopás egy kecskeméti kávézóban történt, miközben az áldozat nyugodtan kávézott, az őt meglopó férfi pedig fogyasztás nélkül távozott.

A lopás egy kecskeméti kávézóban
A lopás egy kecskeméti kávézóban: keresi a tolvajt a rendőrség
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lopás egy kecskeméti kávézóban 

Október 9-én tette közzé a felvételeket maga az áldozat. A videón látszik, ahogyan épp az egyik kecskeméti vendéglátóhelyen fogyaszt, a háta mögötti asztalhoz pedig leül egy fekete bőrkabátos férfi, aki fehér baseball sapkát viselt és fülében vezetéknélküli fülhallgató volt.

Rögtön a megérkezését követően látszik a férfin, hogy valamire készül, azonnal felmérte a terepet. Mintha a lopást nem az alkalom szülte volna, hanem konkrét szándék vezérelte.

Egyszerű módszert vetett be a lopáshoz

A férfi bal lábával közelebb húzta magához azt a széket, amin nem ült senki. Ez a lopást megelőző pótcselekvése volt, közben valószínűleg kitalálta, hogy mi lesz a taktikája.

Nos, ez a taktika rém egyszerű volt. A kezében található pulóverét a háta mögé emelte, mintha a saját székének háttámlájára akasztaná, de közben az áldozat székének háttámlájáról a felakasztott táskáját leemelte a földre.

A préda így szabaddá vált, a táska a földre került, és ebből az áldozat semmit sem tapasztalt. Aztán pár másodperccel később a lopást végrehajtó férfi a saját pulóverébe csomagolta a táskát, és azonnal lelépett. Alig több mit két perc alatt végrehajtotta a lopást.

A hölgy állítása szerint azonnal feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyben kerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ha válaszolnak kérdéseinkre, közöljük olvasóinkkal.

A videót IDE KATTINTVA tekintheti meg.

