Bűnügy

Nagy erőkkel keresi a kiskunfélegyházi rendőrség ezt a férfit, segítsen megtalálni! – fotóval

A kiskunfélegyházi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy férfit keresnek lopás miatt.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság nyomozói egy tolvajt keresnek, aki szeptember végén ellopott egy elektromos rollert a Béke téri biciklitárolóból – közölte a rendőrség.

Ezt a tolvajt keresi a kiskunfélegyházi rendőrség
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képeken látható fiatalt felismeri, azonnal tegyen bejelentést a rendőrkapitányságon (06-76/562-200) vagy a 112-es segélyhívón. A nyomozás ügyszáma: 03050/57/2025. bű. – erre hivatkozva hamarabb eljuthat a nyomozóhoz az információ! 

