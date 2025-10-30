Bűnügy
31 perce
Nagy erőkkel keresi a kiskunfélegyházi rendőrség ezt a férfit, segítsen megtalálni! – fotóval
A kiskunfélegyházi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy férfit keresnek lopás miatt.
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság nyomozói egy tolvajt keresnek, aki szeptember végén ellopott egy elektromos rollert a Béke téri biciklitárolóból – közölte a rendőrség.
A rendőrség azt kéri, hogy aki a képeken látható fiatalt felismeri, azonnal tegyen bejelentést a rendőrkapitányságon (06-76/562-200) vagy a 112-es segélyhívón. A nyomozás ügyszáma: 03050/57/2025. bű. – erre hivatkozva hamarabb eljuthat a nyomozóhoz az információ!
