Katasztrófavédelem

1 órája

Égő lakókocsihoz riasztották a bajai tűzoltókat

Két vízsugárral oltották a lángokat a tűzoltók szombaton este a II. körzet tanyán.

Digner Brigitta

Teljesen kiégett egy lakókocsi Baja külterületén, a II. körzet tanyán. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat a helyszínen, ahová a mentők is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

