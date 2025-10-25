Katasztrófavédelem
1 órája
Égő lakókocsihoz riasztották a bajai tűzoltókat
Két vízsugárral oltották a lángokat a tűzoltók szombaton este a II. körzet tanyán.
Teljesen kiégett egy lakókocsi Baja külterületén, a II. körzet tanyán. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat a helyszínen, ahová a mentők is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.
