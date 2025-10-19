Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak

Információk szerint a két megvadult kutya a támadást megelőzően a felsővárosi iskola udvarárán garázdálkodott, onnan kizavarták őket, azonban nem hívták a gyepmestert, hogy befogja őket. Nem sokkal később a közelben, a Kölcsey utcán sétáltatta házi kedvencét egy idős nő, amikor a két kutya rátámadt. A kutyatámadásra több járókelő felfigyelt és azonnal az idős asszony és a megtámadott kutya segítségére sietett, így mindketten megmenekültek. A támadó kutyák elszaladtak.

Brutális kutyatámadás történt Kiskunhalason

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az alpolgármester is a kutyatámadás helyszínére sietett

Úgy tudjuk, hogy a megtámadott kutya megsérült, állatorvoshoz vitték. Arról nincs információnk, hogy sérülései mennyire súlyosak. A támadás helyszínére érkezett Kuris István László alpolgármester is, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy haladéktalanul értesítette a gyepmestert a kutyatámadásról. A megvadult német juhászok egyikét később, a támadástól mintegy fél kilométerre, a Lidl áruház parkolójában sikerült megfogni és pórázra kötni. Információk szerint az emberekkel barátságos volt, de az idegen kutyákra támadt.

Kiszöktek az ingatlanról

Megérkeztek az állatvédők és a gyepmester is az áruház parkolójába, ahol azonnal chipet is olvastak, a rendszer kidobta a kutya tulajdonosának a címét és telefonszámát, azonban nem tudták elérni telefonon. A kutya tulajdonosa később jelentkezett, amikor kiderült, hogy nem a regisztrációs rendszerben, Kiskunhalastól több mint 100 kilométerre lévő városban lakik a gazda, hanem Halason. Mint kiderült, nemrég költöztek a városba, a kutyáknak pedig sikerült kiszökniük az ingatlanról.

Akár el is tilthatják a kutyatartástól

Információnk szerint a másik kutyát a gyepmester a Lidl áruháztól mintegy 2 kilométerre lévő vásártér közelében, az Alsóvárosban sikerült befognia, mindkét kutya jelenleg a gyepmesteri telepen van. Úgy tudjuk, hogy a tulajdonos egyelőre nem tudta bemutatni a kutyák oltási papírjait. Kuris István László közölte, hogy az önkormányzat vizsgálatot indít az ügyben, helyszíni szemlét is tartanak az önkormányzat munkatársai, hogy megtudják, milyen körülmények között tartják a kutyákat. A hatóság a begyűjtött információk alapján dönt majd arról, hogy milyen további intézkedésre és szankcióra számíthat az ebek gazdája, akit akár is is tilthatnak a kutyatartástól.