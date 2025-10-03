Országos razzia jön a rengeteg szabályszegés miatt, a figyelmetlen sofőrök most biztosan lebuknak

A rendőrség 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására – közölte a rendőrség.

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés egy héten át az utakon

Fotó: Mócza Milán / archív-felvétel

Miért van szükség az akcióra?

A hatóságok szeptemberben már tartottak hasonló ellenőrzést, ám a tapasztalatok szerint továbbra is sok autós vezetés közben a kezében tartja a telefont. A rendőrség szerint ez az egyik legveszélyesebb szokás, mert a figyelem másodpercekre elterelődik az útról, ami súlyos balesethez vezethet.

Emellett sokan még mindig nem kapcsolják be a biztonsági övet, holott az életmentő lehet egy ütközés során.

A gyerekek fele nincs bekötve Mint arról korábban beszámoltunk, borzalmas statisztikáról számolt be a rendőrség. Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának előadója nemrégiben közölte, általános tapasztalatuk szerint az anyósülésen ülő utasok 90 százaléka már használja a biztonsági övet, ami előrelépésnek számít, viszont a hátul ülők esetében még mindig szomorú a tendencia. A hátul ülők nagyjából fele nem használja a biztonsági övet. Márpedig hátul általában a gyerekek ülnek. Ez természetesen a szülő elsődleges felelőssége!

Nemzetközi együttműködésben zajlik a közlekedésbiztonsági ellenőrzés

Az akció nemcsak hazai kezdeményezés: a magyar rendőrség ezúttal is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz. A cél, hogy egész Európában egyszerre erősítsék a szabályok betartását és a felelősségteljes közlekedést.

Mire számíthatnak az autósok?

Az egyhetes ellenőrzés idején a rendőrök az ország teljes területén fokozottan figyelik:

a mobiltelefon kézben tartását vezetés közben ,

, minden olyan cselekményt, ami elvonja a sofőr figyelmét a közlekedésről,

valamint a biztonsági öv használatát.

A rendőrség kiemelte: a cél nem csupán a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése. A kampány üzenete egyértelmű: „Figyelj az útra!” – mert néhány másodperc figyelmetlenség is végzetes lehet.