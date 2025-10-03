2 órája
Országos razzia jön a rengeteg szabályszegés miatt, a figyelmetlen sofőrök most biztosan lebuknak
A rendőrség ismét országos akciót indít a felelős közlekedésért. A közlekedésbiztonsági ellenőrzés során elsősorban a mobiltelefont vezetés közben használó, valamint a biztonsági övet elmulasztó sofőröket szűrik ki.
A rendőrség 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására – közölte a rendőrség.
Miért van szükség az akcióra?
A hatóságok szeptemberben már tartottak hasonló ellenőrzést, ám a tapasztalatok szerint továbbra is sok autós vezetés közben a kezében tartja a telefont. A rendőrség szerint ez az egyik legveszélyesebb szokás, mert a figyelem másodpercekre elterelődik az útról, ami súlyos balesethez vezethet.
Emellett sokan még mindig nem kapcsolják be a biztonsági övet, holott az életmentő lehet egy ütközés során.
A gyerekek fele nincs bekötve
Mint arról korábban beszámoltunk, borzalmas statisztikáról számolt be a rendőrség. Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának előadója nemrégiben közölte, általános tapasztalatuk szerint az anyósülésen ülő utasok 90 százaléka már használja a biztonsági övet, ami előrelépésnek számít, viszont a hátul ülők esetében még mindig szomorú a tendencia.
A hátul ülők nagyjából fele nem használja a biztonsági övet. Márpedig hátul általában a gyerekek ülnek. Ez természetesen a szülő elsődleges felelőssége!
Nemzetközi együttműködésben zajlik a közlekedésbiztonsági ellenőrzés
Az akció nemcsak hazai kezdeményezés: a magyar rendőrség ezúttal is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz. A cél, hogy egész Európában egyszerre erősítsék a szabályok betartását és a felelősségteljes közlekedést.
Mire számíthatnak az autósok?
Az egyhetes ellenőrzés idején a rendőrök az ország teljes területén fokozottan figyelik:
- a mobiltelefon kézben tartását vezetés közben,
- minden olyan cselekményt, ami elvonja a sofőr figyelmét a közlekedésről,
- valamint a biztonsági öv használatát.
A rendőrség kiemelte: a cél nem csupán a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése. A kampány üzenete egyértelmű: „Figyelj az útra!” – mert néhány másodperc figyelmetlenség is végzetes lehet.
Halálos baleset történt az M1-esen, senki nem volt bekötve
Nemrégiben hatalmas tragédia történt az M1-es autópályán. Heten utaztak abban az autóban, ami egy kamionnak csapódott. Senki sem volt bekötve, ráadásul a gyermekbiztonsági rendszereket sem használták. A borzalmas balesetben három felnőtt és egy 4 éves kislány meghalt, három gyermek életben maradt, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval vitték kórházba.
