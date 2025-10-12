október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

51 perce

Nem sokon múlt a baleset, komoly gond adódhatott volna a figyelmetlenségből

Címkék#rendőrség#gyalogos#zebra

Figyelmen kívül hagyta a gyalogost a sofőr.

Baon.hu

Hajmeresztő felvételeket osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Kecskemét belvárosában a körforgalomban rögzítette a motoros rendőr sisakkamerája, hogy egy zebrához érkező és áthaladni készülő gyalogos előtt elsőbbségadás nélkül áthajtott a sofőr.

Elsőbbségadás nélkül hajtott át a zebrán
Elsőbbségadás nélkül hajtott át a zebrán
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy figyeljenek a gyalogosokra, mivel egy apró figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. 

Még tart az országos razzia, a fenti esetnél érdemes jobban odafigyelni

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu