Nem sokon múlt a baleset, komoly gond adódhatott volna a figyelmetlenségből

Hajmeresztő felvételeket osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Kecskemét belvárosában a körforgalomban rögzítette a motoros rendőr sisakkamerája, hogy egy zebrához érkező és áthaladni készülő gyalogos előtt elsőbbségadás nélkül áthajtott a sofőr.

Elsőbbségadás nélkül hajtott át a zebrán

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy figyeljenek a gyalogosokra, mivel egy apró figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet.

Még tart az országos razzia, a fenti esetnél érdemes jobban odafigyelni

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására.