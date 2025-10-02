október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Top 50

3 órája

Bács-Kiskun megyei férfit köröz a rendőrség, a legkeresettebb és legveszélyesebb bűnözők egyike – fotó

Címkék#Kecskeméti Rendőrkapitányság#körözés#bűnügy

A Magyar Rendőrség top 50-es körözési listájára egy Bács-Kiskun vármegyei bűnöző is felkerült. A körözött férfit súlyos bűncselekmény miatt keresi a hatóság.

Baon.hu

A rendőrség top 50-es körözési listájára szeptember 29-én került fel a kecskeméti születési 33 éves Kovács Károly. A férfit rablás miatt körözik, jelenleg is szökésben van. Az elfogató parancsot a Kecskeméti Rendőrkapitányság adta ki, a körözött férfit az ország 50 legkeresettebb bűnözője között tartják számon.

Kecskeméti körözött férfi is szerepel a rendőrségi toplistán
Forrás: police.hu

Mit tegyen, ha látja a körözött férfit?

A rendőrség arra kéri lakosságot, amennyiben valaki felismeri a férfit vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással, vagy személyesen a kecskeméti, illetve bármelyik rendőrkapitányságon. Természetesen a 112-es, díjmentes segélyhívó számon és  a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán is lehet bejelentést tenni. 

A kecskeméti férfi veszélyes lehet, ezért a rendőrség nyomatékosan kéri, semmilyen körülmények között ne próbálja meg feltartóztatni vagy megközelíteni őt.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu