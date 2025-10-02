3 órája
Bács-Kiskun megyei férfit köröz a rendőrség, a legkeresettebb és legveszélyesebb bűnözők egyike – fotó
A Magyar Rendőrség top 50-es körözési listájára egy Bács-Kiskun vármegyei bűnöző is felkerült. A körözött férfit súlyos bűncselekmény miatt keresi a hatóság.
A rendőrség top 50-es körözési listájára szeptember 29-én került fel a kecskeméti születési 33 éves Kovács Károly. A férfit rablás miatt körözik, jelenleg is szökésben van. Az elfogató parancsot a Kecskeméti Rendőrkapitányság adta ki, a körözött férfit az ország 50 legkeresettebb bűnözője között tartják számon.
Mit tegyen, ha látja a körözött férfit?
A rendőrség arra kéri lakosságot, amennyiben valaki felismeri a férfit vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással, vagy személyesen a kecskeméti, illetve bármelyik rendőrkapitányságon. Természetesen a 112-es, díjmentes segélyhívó számon és a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán is lehet bejelentést tenni.
A kecskeméti férfi veszélyes lehet, ezért a rendőrség nyomatékosan kéri, semmilyen körülmények között ne próbálja meg feltartóztatni vagy megközelíteni őt.
