Nyoma veszett egy fiatal kecskeméti lánynak, ezt lehet tudni Edina eltűnéséről – fotó
Aki látta, tegyen bejelentést a rendőrségen! Körözést rendeltek el egy eltűnt 15 éves kecskeméti lányra.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki a 15 éves Csorba Edina eltűnése ügyében. A fiatalnak 2025. október 7-én veszett nyoma, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
Mit lehet tudni a körözési adatok alapján?
Az eltűnt kecskeméti lány 2010. március 4-én született, körülbelül 170 centiméter, közepes testalkatú, hosszú, barna hajú.
Eltűnésekor az alábbi ruhákat viselte:
- fekete nadrág
- fehér kabát
- sárga blúz
Hol lehet bejelentést tenni?
A hatóság kéri, hogy aki a képen látható Csorba Edinát felismeri, illetve bármit tud a tartózkodási helyéről, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy jelezze a Kecskeméti Rendőrkapitányságon:
- Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
- Telefon: +36 (76) 484-684
Épségben került haza egy 14 éves szabadszállási fiatal
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 26-án veszett nyoma egy 14 éves szabadszállási lánynak. Az édesanyja közlése szerint iskola után nem tért haza. A rendőrség hivatalos körözést adott ki.
A történtek után pár nappal bejelentés érkezett arról, hogy a kecskeméti Malom Központban látták az eltűnt lányt, ám a rendőrség nem találta a megadott címen.
Október elsején azonban az édesanya közzétett egy Facebook-bejegyzést, amiben arról ír, hogy megtalálták a lányát Nagykátán. Egy kommentre adott válaszában pedig azt írta, hogy a kislányt elrabolta és fogva tartotta egy háromgyerekes édesanya.
