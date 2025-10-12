október 12., vasárnap

Kisbusz és autó ütközött, az egyik jármű az árokba borult

Az egyik jármű akadályozza a forgalmat.

Kovács Nóra

Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Dunavecsén, az Alkotmány utcai kereszteződésnél, a vasúti átjáró után vasárnap délután. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt, forgalmi akadályt okozva. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók mindkét autót áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalmat elterelik a beavatkozás idejére – írja a katasztrófavédelem.

Kisbusz és autó ütközött
Kisbusz és autó ütközött Dunavecsén
