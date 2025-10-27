október 27., hétfő

Szabina névnap

Tűzeset

1 órája

Lángra kapott egy furgon, az 54-es főútra siettek a tűzoltók

A 88-as kilométerhez riasztották a tűzoltókat hétfőn reggel.

Digner Brigitta

Kigyulladt egy furgon az 54-es főút 88-as kilométerénél, Nemesnádudvar határában. A járműnek nem volt rakománya. A teljes terjedelmében égő gépkocsi lángjait a bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el – közölte a katasztrófavédelem.

az 54-es főútra siettek a tűzoltók
Lángra kapott egy furgon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

