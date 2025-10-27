Tűzeset
Lángra kapott egy furgon, az 54-es főútra siettek a tűzoltók
A 88-as kilométerhez riasztották a tűzoltókat hétfőn reggel.
Kigyulladt egy furgon az 54-es főút 88-as kilométerénél, Nemesnádudvar határában. A járműnek nem volt rakománya. A teljes terjedelmében égő gépkocsi lángjait a bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el – közölte a katasztrófavédelem.
