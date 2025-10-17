Tűzeset
1 órája
Kigyulladt egy autó Kecskeméten, korlátozták a forgalmat az érintett útszakaszon
A Külső-Szegedi út Kereskedő utca kereszteződésében volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Kigyulladt egy személyautó alváza Kecskeméten, a Kereskedő utcai kereszteződésnél. A kecskeméti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Külső Szegedi úton félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
