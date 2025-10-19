Különleges tanóra rendőrökkel: a biztonságos közlekedésre tanították a legkisebbeket

A „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) elnevezésű baleset-megelőzési program keretében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szombaton Ballószögön jártak, ahol 1–2. osztályos diákokkal találkoztak – közölte a rendőrség a Facebook-oldalán.

A biztonságos közlekedésről hallhattak a ballószögi gyerekek

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

A rendőrök játékos, élményszerű formában segítették a gyerekeket abban, hogy már az iskolapadban elsajátíthassák a helyes közlekedés alapvető szabályait. A foglalkozáson szó esett arról, hogyan kell biztonságosan átkelni az úton, miért fontos a láthatóság, valamint hogy a közlekedés során miért szükséges figyelnünk egymásra. A tanórába a diákok aktívan bekapcsolódtak.