KEVE

2 órája

Különleges tanóra rendőrökkel: a biztonságos közlekedésre tanították a legkisebbeket

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#KEVE#diák#tanóra

A rendőrség a legkisebbek közlekedésbiztonságát is fontosnak tartja. A KEVE program keretében Ballószögön tartottak játékos tanórát az alsó tagozatos diákoknak.

Mester-Horváth Nikolett

A „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) elnevezésű baleset-megelőzési program keretében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szombaton Ballószögön jártak, ahol 1–2. osztályos diákokkal találkoztak – közölte a rendőrség a Facebook-oldalán.

rendőrök tartottak órát a ballószögi gyerekeknek a biztonságos közekedésről
A biztonságos közlekedésről hallhattak a ballószögi gyerekek
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

A rendőrök játékos, élményszerű formában segítették a gyerekeket abban, hogy már az iskolapadban elsajátíthassák a helyes közlekedés alapvető szabályait. A foglalkozáson szó esett arról, hogyan kell biztonságosan átkelni az úton, miért fontos a láthatóság, valamint hogy a közlekedés során miért szükséges figyelnünk egymásra. A tanórába a diákok aktívan bekapcsolódtak.

