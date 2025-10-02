Napokig élt együtt halálra késelt áldozataival a pszichopata, a kecskeméti állomáson találtak rá

A borzalmas bűntények nem csupán elkövetésükkor, évekkel vagy évtizedekkel később is megborzongatják az embereket. Több mint 2,5 évtizede, hogy elítélték a szörnyeteget, akit 1998 őszén a borbási kettős gyilkosság kapcsán fogott el a rendőrség néhány nappal a tette után Kecskeméten. Az ítéletet szintén a Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mondta ki.

A borbási kettős gyilkosság elkövetője áldozatai holtteste mellett élt napokig

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Addig példátlan kegyetlenség

A tárgyalás napján a Magyar Nemzet azt írta, „hasonlóan súlyos minősítésű bűncselekményt még nem tárgyaltak eddig Bács-Kiskunban.”

Az akkor 36 éves K. Mihály, többszörösen visszaeső bűnöző 1998 októberében éppen feltételesen volt szabadlábon – és éppen lopás miatt menekült a hatóságok elől –, amikor beköltözött egy elhagyatott borbáspusztai házba.

Szomszédjai, egy rokkantnyugdíjas pár csak akkor szereztek tudomást róla, amikor pár nappal később, október 25-én betoppant hozzájuk élelmet kérni. A 44 éves férfival és a 47 éves nővel beszédbe elegyedett, majd váratlanul egy téglával leütötte őket. Ezt követően halálra késelte mindkettőjüket – számolt be róla akkoriban a Petőfi Népe.

Kettős gyilkosság Borbáson

Forrás: Petőfi Népe 1998

Beköltözött az áldozataihoz

A helyszínt a gyilkosság után sem hagyta el, sőt, napokra bekötözött áldozatai házába. A holttesteket átvonszolta a konyhából egy másik szobába, majd letakarta őket és azok mellett evett, ivott és aludt – tulajdonképpen beköltözött melléjük. Ez idő alatt minden ingóságukat megpróbálta eladni a környékbelieknek, akik ekkor még semmit sem sejtettek.

A saját üzlete árulta el

A gyilkos elfogása egy, az áldozatok tárgyainak és bútorainak eladásához kötődő eset kapcsán történt.

Az elkövető egy helyi kocsmában kötött üzletet, majd a vevőt az áldozatok házához küldte, hogy az eladott háztartási tárgyakat az autójába pakolja. Figyelmeztette ugyan, hogy az egyik szobában – amelyben valójában a letakart holttestek voltak – harapós kutya található, így oda ne menjen be. A vevő azonban észrevette a testeket, és azonnal értesítette a hatóságokat.

A rendőrség kinyomozta, hogy az üzlet után kicsivel taxit fogott a gyilkos, amivel a kecskeméti vasútállomásra vitette magát. A rendőrök a nyomába eredtek és kicsivel azelőtt, hogy a debreceni vonatra felszállt volna, elfogták a peronon.