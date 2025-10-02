október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátborzongató

1 órája

Napokig élt együtt halálra késelt áldozataival a pszichopata, a kecskeméti állomáson találtak rá

Címkék#rendőrség#gyilkosság#ítélet

Soha ilyen szörnyű ügyet nem tárgyaltak azelőtt Bács-Kiskunban. A borbási kettős gyilkosság elkövetője áldozatai holtteste mellett élt napokig.

Mócza Milán

A borzalmas bűntények nem csupán elkövetésükkor, évekkel vagy évtizedekkel később is megborzongatják az embereket. Több mint 2,5 évtizede, hogy elítélték a szörnyeteget, akit 1998 őszén a borbási kettős gyilkosság kapcsán fogott el a rendőrség néhány nappal a tette után Kecskeméten. Az ítéletet szintén a Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mondta ki.

Kettős gyilkosság történt Borbáson
A borbási kettős gyilkosság elkövetője áldozatai holtteste mellett élt napokig
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Addig példátlan kegyetlenség

A tárgyalás napján a Magyar Nemzet azt írta, „hasonlóan súlyos minősítésű bűncselekményt még nem tárgyaltak eddig Bács-Kiskunban.” 

Az akkor 36 éves K. Mihály, többszörösen visszaeső bűnöző 1998 októberében éppen feltételesen volt szabadlábon – és éppen lopás miatt menekült a hatóságok elől –, amikor beköltözött egy elhagyatott borbáspusztai házba. 

Szomszédjai, egy rokkantnyugdíjas pár csak akkor szereztek tudomást róla, amikor pár nappal később, október 25-én betoppant hozzájuk élelmet kérni. A 44 éves férfival és a 47 éves nővel beszédbe elegyedett, majd váratlanul egy téglával leütötte őket. Ezt követően halálra késelte mindkettőjüket – számolt be róla akkoriban a Petőfi Népe.

Kettős gyilkosság a Petőfi Népe 1998-as hasábjain
Kettős gyilkosság Borbáson
Forrás: Petőfi Népe 1998

Beköltözött az áldozataihoz

A helyszínt a gyilkosság után sem hagyta el, sőt, napokra bekötözött áldozatai házába. A holttesteket átvonszolta a konyhából egy másik szobába, majd letakarta őket és azok mellett evett, ivott és aludt – tulajdonképpen beköltözött melléjük. Ez idő alatt minden ingóságukat megpróbálta eladni a környékbelieknek, akik ekkor még semmit sem sejtettek.

A saját üzlete árulta el

A gyilkos elfogása egy, az áldozatok tárgyainak és bútorainak eladásához kötődő eset kapcsán történt. 

Az elkövető egy helyi kocsmában kötött üzletet, majd a vevőt az áldozatok házához küldte, hogy az eladott háztartási tárgyakat az autójába pakolja. Figyelmeztette ugyan, hogy az egyik szobában – amelyben valójában a letakart holttestek voltak – harapós kutya található, így oda ne menjen be. A vevő azonban észrevette a testeket, és azonnal értesítette a hatóságokat.

A rendőrség kinyomozta, hogy az üzlet után kicsivel taxit fogott a gyilkos, amivel a kecskeméti vasútállomásra vitette magát. A rendőrök a nyomába eredtek és kicsivel azelőtt, hogy a debreceni vonatra felszállt volna, elfogták a peronon.

Kettős gyilkosság a bűnlajstrom végén

K. Mihály már az eset előtt is igazi bűnlajstrommal rendelkezett, mintegy 5 alkalommal ítélték el. Emberölési kísérlet, halált okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetésén kívül több lopás is kapcsolódott a nevéhez, ez a sor pedig egy aljas indokból, különös kegyetlenséggel, visszaesőként elkövetett kettős gyilkossággal egészült ki. 

A bíróság végül 2000. április 19-én életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a gyilkost, mely büntetésből leghamarabb 30 év után bocsájtható feltételesen szabadlábra. Tényleges életfogytiglanit csak azért nem kaphatott, mert a tett elkövetésekor még nem szerepelt ilyen lehetőség a jogszabályok között.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu