Futva eredtek a tolvaj nyomába a rendőrök, amikor azonban rátaláltak, nem hittek a szemüknek

A Kecskeméti Rendőrkapitányság két őrmestere, Farkas Norbert és Hegedűs Nándor még szeptember 2-án élt át nem mindennapi történést éjszakai szolgálatuk során. A Zsaru Magazinnak felidézettek szerint figyelmüket egy mellettük gyorsan elhaladó kerékpáros keltette fel. Megpróbálták megállítani, de a férfi a rendőri felszólítás ellenére elmenekült, ezért gyalogosan vették üldözőbe. Egy másik rendőri egység is csatlakozott hozzájuk.

Fotó: Nagy Zoltán / Police.hu

Egy mellékhelyiségben bújt el a tolvaj

– Éppen járőrautóval voltunk szolgálatban, amikor hallottuk, hogy a kollégáink segítséget kérnek – idézi fel Damásdi Zsolt törzsőrmester, járőrparancsnok. Mint mondta, akkor még nem tudták, mi történt. Amikor a helyszínre értek, a két másik járőr velük szemben futott. Ebből sejtették, hogy valakit üldöznek, és valóban így volt. A gyanúsított egy ingatlanba menekült, ők pedig utána mentek. Az udvaron megtalálták a kerékpárt, amellyel elmenekült. A terület átvizsgálása során az egyik kolléga a kerti mellékhelyiséget is ellenőrizte, ahol egy férfit talált, aki meglehetősen szembetűnő módon próbált „elrejtőzni”.

– Megkérdeztem tőle, mit csinál, ő azt állította, hogy épp nagydolgát végzi – meséli Balogh Gergely őrmester. – Viszont a felhúzott nadrágja és a zihálása, ami nyilvánvalóan a futás következménye volt, nem támasztotta alá a szavait.

Gyerekcipőket is lopott

A férfi végül beismerte, hogy ő lopta el a kerékpárt, sőt, az is kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen dolog, amit eltulajdonított. A lopott tárgyak között volt még egy felmosófa és gyerekcipők is. A rendőrök hajnalban ébresztették fel a bicikli tulajdonosát, aki addig nem is tudott arról, hogy meglopták az éjszaka során – írják a police.hu-n.

A rendőrök előállították a 30 éves D. Csabát a Kecskeméti Rendőrkapitányságra. Kisebb értékre elkövetett lopás vétségével gyanúsítják, szabadlábon védekezik.