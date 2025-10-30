47 perce
Kerékpárossal ütközött egy motoros Kiskunhalason – videóval
Csütörtök este 8 óra után nem sokkal Kiskunhalason a Keceli útra riasztották a mentőket, ahol egy motoros és egy kerékpáros ütközött.
A városból kivezető úton történt a baleset, ahol eddig tisztázatlan okokból ütközött össze a motoros és a kerékpáros. A helyszínre két mentőautó is érkezett. Úgy tudjuk, hogy a vérző kerékpáros az úttesten feküdt, miután megtörtént a baleset. Elsőként őt látták el a mentők a helyszínen, majd a motorost is megvizsgálták és a kerékpárossal együtt a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították őket.
Meg nem erősített információink szerint a motorosnak már korábban bevonták a vezetői engedélyét hasonló eset miatt.
A Keceli úton jelenleg is félpályás útzár van érvényben, a helyszínelés jelenleg is tart.
