Épület falának csapódott egy autó az 51-esen, kórházba szállították a sofőrt

A szerdai nap során a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központjába három tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett: egy tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak az egységek.

Kigyulladt egy ház Hetényegyházán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szerda délután tűz ütött ki egy lakóházban Hetényegyházán, a Tulipán utcában. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották a lángokat. Az épületben egy ember tartózkodott, akit a mentők füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.

Csütörtök hajnalban Baján, az 51-es főút belterületi szakaszán egy személyautó ütközött neki egy épület falának. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők a sofőrt kórházba vitték.

A tűzoltók szerdán még egy esetben nyújtottak segítséget, amikor lakásba történő behatoláshoz kérték a közreműködésüket – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.