Több utcát is lezárnak a városban, nagyszabású gyakorlat zajlik majd Halason

A katasztrófavédelmi gyakorlat célja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése. A minden év őszén megszervezett komplex Külső Védelmi Terv szakmai gyakorlat során több utcát is lezárnak a gépjármű forgalom elől a Barnevál baromfi-feldolgozó környékén – közölte a halasi önkormányzat.

A katasztrófavédelmi gyakorlat miatt a halasi baromfi-feldolgozó környékén több utcát is lezárnak majd időszakosan

Fotó: baon.hu / Illusztráció

Üzemi balesethez érkeznek a hatóságok

A fiktív forgatókönyv szerint tervek szerint október 21-én, kedden 9 óra 30 perc körüli időben üzemi balesetről érkezik majd bejelentés a központi segélyhívóra a Barnevál Vasút utcai telephelyéről. A gyakorlat során sok lakosságvédelmi intézkedés történik majd, a helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeznek. A gyakorlat során a közterület-felügyelők és a polgárőrök segítik majd a hatóságok munkáját, a katasztrófavédelmi gyakorlaton mintegy százan vesznek részt.

Katasztrófavédelmi gyakorlat miatt lezárások jönnek

A városházi közlemény szerint forgalomkorlátozásra és forgalomterelésre kell számítani 09:30 és 12:00 óra között, amely az alábbi területeket érinti:

a Vasút utcán teljes útzár lesz az 53-as főúttól az Állomás utcáig, a lakók a zárás idején autóval a legrövidebb szakaszon kell, hogy elhagyják a területet az Állomás utca felé, ha szükséges otthonról távozniuk;

a Bokréta utcán a Vasút utca és a Markovics Mária utca között teljes zárás lesz, a Markovics Mária utca felől csak a felüljáró felé lehet majd elhagyni a területet. A felüljáró felől nem lehet majd behajtani a Bokréta utcára;

a Bokréta utca II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum melletti szakasza az Erdei Ferenc térről csak a Kossuth utca felé hagyható el;

a Viola utca a Markovics Mária utcán keresztül a felüljáró irányába hagyható el;

a gyalogos és kerékpáros vasúti aluljáró a Kossuth utca – Állomás utca útvonalon közelíthető meg és hagyható el, kizárólag a vasútvonal felőli oldalon;

a Batthyány utca felüljáró melletti, rövid egyirányú szakasza a gyakorlati időszakban kétirányúvá válik, mivel a felüljáró alatt a vasúti gyalogos és kerékpáros aluljáró felé az utca nem hagyható el és erre a szakaszra kizárólag az ott lakók hajthatnak be;

Erdei Ferenc tér, Kossuth utca, Vasút utca és Állomás utca társasházainak gyalogos és kerékpáros megközelítése és elhagyása kizárólag a Kossuth utca felé történhet.

A gyakorlati helyszínen szakmai munkát végző hivatalos szervek és segítőik elzárkózás végrehajtására kérik fel a lakosságot, amelyre lakásonként, a lakásban tartózkodók által önállóan kell sort keríteni majd a Vasút u. 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20. és Kossuth u. 43. szám alatti társasházakban.