Teljes terjedelmében égett egy furgon, félfrontálisan ütközött két jármű
A vasárnap három alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében. Két tűzesetnél és egy közúti balesetnél volt szükség a beavatkozásukra.
Tűzesetek
Kiskőrösön vasárnap délelőtt kigyulladt egy tárolóépület a Madách Imre utcában. A lángok átterjedtek a szomszédos lakóházra is, de a kiskőrösi hivatásos és önkéntes tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet. A tűzoltók négy gázpalackot is biztonságba helyeztek, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzesetben szerencsére senki sem sérült meg.
Nemesnádudvar határában, az 54-es főúton hétfő kora reggel teljes terjedelmében égett egy furgon. A jármű rakomány nélkül közlekedett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
Közúti baleset
Mélykúton hétfő hajnalban egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze a Rákóczi és a Damjanich utca kereszteződésében. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentők egy embert kórházba szállítottak – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.
