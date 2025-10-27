Teljes terjedelmében égett egy furgon, félfrontálisan ütközött két jármű

A Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak a vasárnap 3 alkalommal kellett beavatkozniuk.

Frontálisan ütközött egy terepjáró és egy kamion Mélykúton

Fotó: Pozsgai Ákos

Tűzesetek

Kiskőrösön vasárnap délelőtt kigyulladt egy tárolóépület a Madách Imre utcában. A lángok átterjedtek a szomszédos lakóházra is, de a kiskőrösi hivatásos és önkéntes tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet. A tűzoltók négy gázpalackot is biztonságba helyeztek, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzesetben szerencsére senki sem sérült meg.

Nemesnádudvar határában, az 54-es főúton hétfő kora reggel teljes terjedelmében égett egy furgon. A jármű rakomány nélkül közlekedett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Közúti baleset

Mélykúton hétfő hajnalban egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze a Rákóczi és a Damjanich utca kereszteződésében. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentők egy embert kórházba szállítottak – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.