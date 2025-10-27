október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Teljes terjedelmében égett egy furgon, félfrontálisan ütközött két jármű

Címkék#frontálisan ütközött#kigyulladt#tűzoltók

A vasárnap három alkalommal riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskun vármegyében. Két tűzesetnél és egy közúti balesetnél volt szükség a beavatkozásukra.

Nagy Mária Lilla

A Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak a vasárnap 3 alkalommal kellett beavatkozniuk.

Mélykúton hétfő hajnalban egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze
Frontálisan ütközött egy terepjáró és egy kamion Mélykúton
Fotó: Pozsgai Ákos

Tűzesetek

Kiskőrösön vasárnap délelőtt kigyulladt egy tárolóépület a Madách Imre utcában. A lángok átterjedtek a szomszédos lakóházra is, de a kiskőrösi hivatásos és önkéntes tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet. A tűzoltók négy gázpalackot is biztonságba helyeztek, amelyeket nem ért hőhatás. A tűzesetben szerencsére senki sem sérült meg.

Nemesnádudvar határában, az 54-es főúton hétfő kora reggel teljes terjedelmében égett egy furgon. A jármű rakomány nélkül közlekedett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Közúti baleset

Mélykúton hétfő hajnalban egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze a Rákóczi és a Damjanich utca kereszteződésében. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentők egy embert kórházba szállítottak – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu