Katasztrófavédelem

3 órája

Egymást érték a súlyos balesetek Bács-Kiskunban, többen megsérültek – videó

Szó szerint baleset baleset hátán történt vasárnap Bács-Kiskunban. Az egyik karambol helyszínére mentőhelikoptert is riasztani kellett.

Nagy Mária Lilla

Vasárnap Bács-Kiskun vármegyében 5 műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett.

mentőhelikopter a majsai balesetnél
Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez
Fotó: Pozsgai Ákos

Balesetek

Az 5301-es úton, Kiskőrös és Páhi között egy személyautó letért az útról, majd az árokba hajtva a tetejére borult. A járműben három ember utazott, akik saját erejükből ki tudtak szállni az autóból. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A balesetben ketten megsérültek.

Szintén vasárnap délelőtt felborult egy személyautó a Kecskemét és Szentkirály közötti 4622-es úton. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők ellátták. A kecskeméti tűzoltók szintén áramtalanították a gépkocsit.

Nem sokkal később egy másik balesethez is riasztották az egységeket: az 5411-es úton, Kiskunmajsa és Kistelek között egy személyautó az árokba sodródott. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve kiszabadítottak egy sérültet a járműből, akit ezt követően kórházba szállítottak. A helyszínen mentőhelikoptert is bevetettek.

Emellett két alkalommal lakásba történő bejutáshoz is riasztották a tűzoltókat – zárul a katasztrófavédelem közleménye.

