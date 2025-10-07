25 perce
Egyetlen nap alatt két család maradt otthon nélkül Bács-Kiskunban
Szörnyű veszteség rázta meg két Bács-Kiskun vármegyei család életét is hétfőn. Tűz pusztította el az otthonukat.
A hétfői és kedd hajnali órák sem múltak el eseménytelenül Bács-Kiskun vármegyében: a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába összesen tíz bejelentés érkezett, három tűzesethez és hét műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat. A nap során több helyen keletkezett tűz, és közúti balesetek is nehezítették a megye útjain közlekedők dolgát.
Tűzesetek
Teljes terjedelmében égett egy családi ház Csávolyon
Szintén hétfő délután Csávolyon, a Dózsa György utcában csaptak fel a lángok egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetején. A tűz a ház kazánházából indult, majd átterjedt az épület tetőszerkezetére.
A bajai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A lakók még az egységek kiérkezése előtt egy gázpalackot biztonságba helyeztek.
A ház öt lakója ideiglenesen nem tud visszatérni otthonába, az önkormányzat gondoskodott az elszállásolásukról.
Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül – fotók, videó
Lángok pusztítottak Bácsalmás külterületén is
Nem sokkal később Bácsalmás külterületén, a Dobokai út közelében egy mintegy negyven négyzetméteres tanyaépület égett teljes terjedelmében. A tűzoltásban hat egység vett részt: a nagybaracskai, ruzsai, kiskunhalasi és bajai hivatásos, valamint a bácsalmási önkormányzati és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
A mentők egy sérültet kórházba szállítottak, a tanya lakói rokonoknál kaptak ideiglenes szállást.
Teljesen leégett a család háza, a nagyszülők és a négyéves unoka tartózkodtak otthon – fotók, videó
Hajnalban égett egy épület Kecskeméten
Kedden hajnalban Kecskeméten, a Nagyenyed utcában gyulladt ki egy kétszázötven négyzetméteres épület huszonnégy négyzetméteres része. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal gyorsan eloltották a tüzet, így sikerült megakadályozni a nagyobb károkat.
Személyi sérülés ebben az esetben nem történt.
Balesetek
Súlyos baleset Kerekegyháza közelében
Hétfő délután két személyautó ütközött össze az 5218-as úton, Kerekegyháza térségében. A balesetben három ember megsérült, egyikük a roncsba szorult.
A kerekegyházi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet, majd átadták a mentőknek. A helyszínen a rendőrség is dolgozott a forgalom irányításán és a körülmények tisztázásán.
Egyéb beavatkozások
A hétfői nap során a tűzoltók egy kidőlt fa eltávolításánál és négy lakásba történő behatolásnál is segítettek, ahol az ott élők önerejükből nem tudtak bejutni – zárul a katasztrófavédelem közleménye.
