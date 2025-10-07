Egyetlen nap alatt két család maradt otthon nélkül Bács-Kiskunban

A hétfői és kedd hajnali órák sem múltak el eseménytelenül Bács-Kiskun vármegyében: a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába összesen tíz bejelentés érkezett, három tűzesethez és hét műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat. A nap során több helyen keletkezett tűz, és közúti balesetek is nehezítették a megye útjain közlekedők dolgát.

Hétfőn is sok helyre riasztották a katasztrófavédelem embereit

Fotó: Pozsgai Ákos

Tűzesetek

Teljes terjedelmében égett egy családi ház Csávolyon

Szintén hétfő délután Csávolyon, a Dózsa György utcában csaptak fel a lángok egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetején. A tűz a ház kazánházából indult, majd átterjedt az épület tetőszerkezetére.

A bajai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A lakók még az egységek kiérkezése előtt egy gázpalackot biztonságba helyeztek.

A ház öt lakója ideiglenesen nem tud visszatérni otthonába, az önkormányzat gondoskodott az elszállásolásukról.