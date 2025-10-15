október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

26 perce

Hárman sérültek meg a kecskeméti balesetben

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem

Kedden 4 tűzesettel és 4 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a tűzoltókhoz.

Kovács Nóra

Összehordott szemét és száraz fű égett kedden délben Mélykúton, a Kandó Kálmán utcában. A jánoshalmi önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

több esethez riasztották a katasztrófavédelmet,
Balesethez és tűzhöz is riasztották a katasztrófavédelmet
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Három személyautó ütközött össze kedden este Kecskeméten, a Budai utcán. A balesetben három ember megsérült. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó kedden éjjel Kecskemét külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották. A járműben nem tartózkodott senki.

Kedden még három esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és két esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu