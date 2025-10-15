Hárman sérültek meg a kecskeméti balesetben

Összehordott szemét és száraz fű égett kedden délben Mélykúton, a Kandó Kálmán utcában. A jánoshalmi önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

Balesethez és tűzhöz is riasztották a katasztrófavédelmet

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Három személyautó ütközött össze kedden este Kecskeméten, a Budai utcán. A balesetben három ember megsérült. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó kedden éjjel Kecskemét külterületén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugárral eloltották. A járműben nem tartózkodott senki.

Kedden még három esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és két esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.