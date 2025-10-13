Autó és konténer is lángra kapott, ide rohantak a tűzoltók

Két gépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt Kecskeméten, a Március 15. utca és a Nyíri út sarkán. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

Tűzhöz és balesethez is riasztották a katasztrófavédelmet

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délelőtt Baján, a Kápolna utcában. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, majd átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Összehordott szemét égett vasárnap két helyszínen. Az egyik esetnél a bajai, a másik helyszínen pedig a kalocsai hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet és értesítették a környezetvédelmi hatóságot.

Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap este az 52-es főút Solt és Dunaföldvár közötti szakaszán. A járművekben összesen hárman utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, senki sem sérült meg. A solti hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét autót.

Teljes terjedelmében égett egy személygépjármű, valamint egy műanyag konténer vasárnapról hétfőre virradóra Kecskeméten, a Lóverseny utcában. A tűzben két másik autó is megrongálódott. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két habosított vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnap még egy esetben kérték a tűzoltók segítségét lakásba történő behatoláshoz – írja a katasztrófavédelem.