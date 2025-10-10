1 órája
Tűz ütött ki a hulladékválogatóban, riasztották a tűzoltókat
Csütörtökön 3 tűzesettel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.
Tűz keletkezett csütörtök délután egy válogató csarnokban Kecskeméten, a Kisfái tanyán. Az égő hulladékot a helyszínen tartózkodók az épületből kivitték, a Kecskeméti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral a tüzet eloltották, majd hőkamerával átvizsgálták a csarnokot. Személyi sérülés nem történt.
Nagy méretű szalmabála izzott csütörtök este Dunapatajon, az Erzsébet utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók az izzást egy vízsugárral és kéziszerszám segítségével megszüntették, személyi sérülés nem történt.
Melléképület és a körülötte lévő gaz, avar égett csütörtök este Jánoshalmán, a Magyarkanizsa utcában. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Lángok pusztítottak egy melléképületben, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre
Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a megyei kamara, a szervezetre bizalommal számíthat Kecskemét önkormányzata is