Katasztrófavédelem

Tűz ütött ki a hulladékválogatóban, riasztották a tűzoltókat

Csütörtökön 3 tűzesettel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Kovács Nóra

Tűz keletkezett csütörtök délután egy válogató csarnokban Kecskeméten, a Kisfái tanyán. Az égő hulladékot a helyszínen tartózkodók az épületből kivitték, a Kecskeméti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral a tüzet eloltották, majd hőkamerával átvizsgálták a csarnokot. Személyi sérülés nem történt.

hulladék és szalmabála is lángra kapott,
Több esethez riasztották a katasztrófavédelmet
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nagy méretű szalmabála izzott csütörtök este Dunapatajon, az Erzsébet utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók az izzást egy vízsugárral és kéziszerszám segítségével megszüntették, személyi sérülés nem történt.

Melléképület és a körülötte lévő gaz, avar égett csütörtök este Jánoshalmán, a Magyarkanizsa utcában. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem.

