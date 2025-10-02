48 perce
Idős férfi halt meg a háztűzben, négy embert szállítottak kórházba a baleset helyszínéről
Halálos háztűzhöz és több súlyos balesethez is riasztották szerdán a tűzoltókat Bács-Kiskunba.
Két személyautó ütközött össze szerda délelőtt Baján, a Kaszás utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.
Egy lakóház udvarán összehordott hulladék égett szerda délután Sükösdön, Újvári utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó szerda délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével megszüntették a forgalmi akadályt és áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.
Teljes terjedelmében égett egy lakóház szerda délután Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók több oldalról dolgozva három vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzoltók az oltási munkálatok közben találták meg az ott lakó holtestét. Az eset kapcsán tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.
Karambolozott két személyautó szerda késő délután az 5302-es úton Orgovány közelében. A balesetben egy ember megsérült. Az orgoványi önkéntes és a kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.
Szalagkorlátnak csapódott egy kisbusz csütörtökön, kora reggel az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben hatan utaztak. A mentők négy embert szállítottak kórházba.
Szerdán egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fa eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.
