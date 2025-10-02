Idős férfi halt meg a háztűzben, négy embert szállítottak kórházba a baleset helyszínéről

Két személyautó ütközött össze szerda délelőtt Baján, a Kaszás utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

Életét vesztette a háztűzben az idős férfi

Fotó: Pozsgai Ákos

Egy lakóház udvarán összehordott hulladék égett szerda délután Sükösdön, Újvári utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó szerda délután az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével megszüntették a forgalmi akadályt és áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.

Teljes terjedelmében égett egy lakóház szerda délután Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók több oldalról dolgozva három vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzoltók az oltási munkálatok közben találták meg az ott lakó holtestét. Az eset kapcsán tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.

Karambolozott két személyautó szerda késő délután az 5302-es úton Orgovány közelében. A balesetben egy ember megsérült. Az orgoványi önkéntes és a kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.

Szalagkorlátnak csapódott egy kisbusz csütörtökön, kora reggel az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben hatan utaztak. A mentők négy embert szállítottak kórházba.

Szerdán egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kidőlt fa eltávolításához – írja a katasztrófavédelem.